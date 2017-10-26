Сэм Эллардайс: "FIFA и Football Manager могут подготовить реальных тренеров"

Бывший главный тренер сборной Англии, "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Сэм Эллардайс считает, что молодым специалистам пойдет на пользу игра в футбольный симулятор FIFA или футбольный менеджер Football Manager. По мнению 63-летнего специалиста, в будущем могут появиться футбольные тренеры, которые приобретут профессиональные навыки в видеоиграх.

- Когда на профессиональном уровне появится тренер, который научился торговать игроками в FIFA 16, 17 или 18? Я наблюдал за своим внуком, как он покупает и продает игроков, чтобы попасть на первое место в лиге, и это учит его тому, как управлять составом, - цитирует Squawka Эллардайса. - База знаний, которую дают видеоигры, была бы очень полезной. Это немного надуманно, я знаю, но думаю, что стоит об этом подумать, потому что мы говорим о технологиях.