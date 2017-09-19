Сборная России будет лицензирована в FIFA 18

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, опубликовала список лиг и команд новой игры. Сборная России вошла в число национальных команд, которые будут лицензированы. Таким образом, у российской команды будет реалистичная форма. Остальные подробности пока неизвестны.
Полный список лиг и клубов FIFA 18 можно посмотреть на сайте EA Sports.
Напомним, на прошлой неделе вышла демоверсия FIFA 18, а релиз полноценной версии запланирован на 29 сентября.
Материалы других СМИ
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
""госпадя"", какой же хххнёй люди занимаются, лишь бы не работать на благо Родины.... А потом президент, видите ли ИХ не устраивает!!!!!
21:55
shpasic
xD
21:54
Medved.
лицензию на охоту им дадут
21:43