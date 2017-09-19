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21:30 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Сборная России будет лицензирована в FIFA 18

Сборная России в FIFA 17.
Сборная России в FIFA 17.
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Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, опубликовала список лиг и команд новой игры. Сборная России вошла в число национальных команд, которые будут лицензированы. Таким образом, у российской команды будет реалистичная форма. Остальные подробности пока неизвестны.  

Полный список лиг и клубов FIFA 18 можно посмотреть на сайте EA Sports.

Напомним, на прошлой неделе вышла демоверсия FIFA 18, а релиз полноценной версии запланирован на 29 сентября.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

""госпадя"", какой же хххнёй люди занимаются, лишь бы не работать на благо Родины.... А потом президент, видите ли ИХ не устраивает!!!!!

21:55

shpasic

xD

21:54

Medved.

лицензию на охоту им дадут

21:43