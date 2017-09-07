Сборная Исландии появится в FIFA 18

Федерация футбола Исландии (KSI) на официальном сайте объявила о том, что было достигнуто соглашение с EA Sports о включении сборной Исландии в список команд нового футбольного симулятора FIFA 18. Кроме того, на прилавках исландских магазинов появится специальное издание игры, оформленное в стиле национальной команды.

- Я очень доволен этим соглашением и считаю это хорошей новостью для всех тех, кто играет в Исландии и по всему миру в FIFA 18, - отметил глава KSI Гудни Бергссон. - Думаю, что это позитивная новость для исландского футбола, фанатов сборной, а также самих игроков.

Стоит отметить, что интерес к сборной Исландии повысился год назад, когда исландские футболисты пробились в 1/8 финала чемпионата Европы-2016. Однако тогда EA Sports не удалось договориться о сотрудничестве с федерацией футбола Исландии, поэтому в FIFA 17 не появилась исландская команда.