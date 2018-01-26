"Сан-Хосе Эртквейс" подписал киберфутболиста

"Сан-Хосе Эртквейс" на официальном сайте объявил о подписании контракта с киберфутболистом Аланом "CaliSCG" Ортегой. 24-летний американец будет представлять калифорнийский клуб на турнире MLS по FIFA 18, который пройдет в апреле.

- Я стал первым киберспортсменом "Эртквейс", за что благодарен клубу, - отметил Ортега. - Я хочу воспользоваться этим шансом, поэтому буду тренироваться столько, сколько смогу, чтобы привезти чемпионский ккбок e-MLS в Сан-Хосе.

Киберфутболисты клубов MLS разыграют путевку на чемпионат мира по FIFA 18