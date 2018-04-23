Салах получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока сезона с рейтингом, как у Пеле и Месси

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах​ получил в FIFA 18 специальную карточку лучшего игрока этого сезона в премьер-лиге по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии (PFA). POTY-карточка египтянина, которая стала для него 11-й карточкой в футсиме, имеет общий рейтинг 98 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"). Чтобы получить ее нужно в режиме "Испытания подбора команды" выполнить несколько заданий.

Стоит отметить, что налогичный рейтинг имеют прайм-карточка Пеле и TOTY-карточка Лионеля Месси.

Также YPOTY-карточку получил полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, который был признан лучшим молодым игроком сезона в премьер-лиге. Она имеет рейтинг 93 OVR.

Салах признан лучшим игроком сезона в Англии //

Сане признан лучшим молодым игроком чемпионата Англии