Салах получил в FIFA 18 карточку лучшего игрока сезона с рейтингом, как у Пеле и Месси

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил в FIFA 18 специальную карточку лучшего игрока этого сезона в премьер-лиге по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии (PFA). POTY-карточка египтянина, которая стала для него 11-й карточкой в футсиме, имеет общий рейтинг 98 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"). Чтобы получить ее нужно в режиме "Испытания подбора команды" выполнить несколько заданий.
Стоит отметить, что налогичный рейтинг имеют прайм-карточка Пеле и TOTY-карточка Лионеля Месси.
Также YPOTY-карточку получил полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, который был признан лучшим молодым игроком сезона в премьер-лиге. Она имеет рейтинг 93 OVR.
Салах признан лучшим игроком сезона в Англии //
Сане признан лучшим молодым игроком чемпионата Англии
Another day, another 🏆 for @22mosalah 🙌@PFA POTY winner Salah and YPOTY winner @LeroySane19 SBCs available now in #FUT! #FIFA18 #PFAAwards pic.twitter.com/Fokwf3o5sr– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 22 апреля 2018 г.
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98... че вы там курите?..
08:24