Салах получил карточку рекордсмена в FIFA 18

Компания EA Sports добавила в FIFA 18 новую карточку нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. 25-летний египтянин получил карточку рекордсмена с общим рейтингом 93 OVR (OVR – общий рейтинг игрока. Максимальный 99. – Прим. "СЭ").
В прошлые выходные Салах забил мяч в ворота "Брайтона" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии. Благодаря этому он установил новый рекорд турнира.
Стоит отметить, что это уже 11 специальная карточка Салаха в FIFA 18. Он является рекордсменом по этому показателю.
Салах установил новый рекорд результативности в чемпионате Англии
In addition to the 23-man #TOTW squad: record-breaker Mo Salah 🕴️! #FUT #FIFA18 pic.twitter.com/jRQju6R7Q2– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 16 мая 2018 г.
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