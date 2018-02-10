С помощью FIFA 18 будут стимулировать детей учиться и быть активными

Компания EA Sports объявила о поддержке программы премьер-лиги, направленной на помощь детям в школах Англии и Уэльса. Как говорится в заявлении, с помощью технологий, используемых при создании футбольного симулятора FIFA 18, планируется создавать учебные курсы, чтобы вдохновить детей учиться, быть активными и развивать важные жизненные навыки.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, который также является поклонником футсима, стал участником данной программы и вместе с детьми записал первые обучающие видеоролики с различными движениями и упражнениями. Сделано это было с помощью устройства захвата движений, предоставленного разработчиками FIFA 18.

- Думаю, что многие движения, которые мы показываем в рамках этой программы, связаны с множеством различных видов спорта, - отметил Рэшфорд. - Выполнение такого рода упражнений важно для развития.

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч одним из первых познакомился с данной программой и остался доволен увиденным: "Я знаю, что FIFA - чрезвычайно популярная видеоигра, поэтому имеет смысл использовать ее как средство мотивации для детей. Демонстрируя упражнения, используя персонажей из FIFA, вы говорите с ними на понятном им языке. Это блестящая идея".

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