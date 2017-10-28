Руководитель киберотделения "Тосно": "Наш клуб твердо убежден, что киберфутбол – это будущее"

Руководитель киберспортивного отделения футбольного клуба "Тосно" Никита Мищенко уверен, что создание киберкоманды пойдет на пользу клубу. Команда РФПЛ организует в Санкт-Петербурге 3 новых турнира по FIFA 18.

– Наш клуб твердо убежден – это будущее, – цитирует пресс-служба федерации киберфутбола России Мищенко. – Поэтому, создание киберкоманды "Тосно" является неотъемлемой частью комплексного развития клуба.

– Как киберфутбольная команда помогает развиваться "Тосно"?

– Киберфутбол для нас – это новая аудитория и новые партнеры. За последний год, аудитория FIFA выросла в разы. Внимание к мировым турнирам исчисляется в миллионах человек. К примеру, шранд-финал чемпионата мира по FIFA транслировался в более чем 100 странах мира. Наша задача – создать самостоятельный киберспортивный бренд, который сможет достойно представлять наш клуб в России и за рубежом.

– Как именно ваш клуб собирается завоевывать новую для себя аудиторию?

– За прошедший месяц, совместно с нашими партнерами, мы договорились о создании 3 новых турниров в Санкт-Петербурге. Эти турниры направлены на создание общего коммьюнити любителей FIFA в Санкт-Петербурге. Так, мы сможем всегда быть на связи с нашей аудиторией, а лучшие получат шанс стать игроком нашей команды. Мы хотим, чтобы каждый любитель FIFA знал, что, если он играет хорошо, он будет замечен киберотделением "Тосно" и у него будет шанс построить киберфутбольную карьеру именно в нашем клубе.