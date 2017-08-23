Ройс и Обамеянг посетят презентацию PES 2018 в Кельне

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, объявила, что на сегодняшнюю презентацию игры на выставке Gamescom в Кельне придут звезды дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и Пьер-Эмерик Обамеянг​. Ожидается, что футболисты пообщаются с фанатами PES 2018, а также сыграют в приставку. Примечателен тот факт, что ранее немецкий хавбек был главным рекламным лицом FIFA 17 в Европе.

Напомним, что "Боруссия" является одним из официальных партнеров игровой серии Pro Evolution Soccer.

Ранее были представлены новые ролики PES 2018, в которых показывался игровой процесс, новые легендарные игроки, которые будут доступны в режиме myClub (аналог Ultimate Team в FIFA. - Прим. "СЭ"), а также изменения в режиме "Сезоны".

Релиз PES 2018 в США запланирован на 12 сентября, а в Европе - на 14-е. Демоверсия игры, в которой будут 12 команд, станет доступна 30 августа на консолях.