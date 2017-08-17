Российский киберфутболист Timon проиграл в 1/4 финала чемпионата мира

Россиянин Андрей "Timon" Гурьев в 1/4 финала чемпионата мира по FIFA 17 уступил итальянцу Даниэлу "IcePrinsipe" Паулуччи. Первый матч начался с атак итальянского киберспортсмена, и на 12-й минуте Луис Суарес открыл счет. Следом последовали еще две опасные атаки, но чудом мяч не оказался в воротах представителя ЦСКА. На 33-й минуте Н'Голо Канте подловил защитника на ошибке и сравнял счет, продравшись сквозь оборону. В середине второго тайма Timon смог забить еще один гол и одержал победу в первой встрече, а итальянец потерпел первое поражение на турнире.

Второй матч, как и первый, начался с разящей атаки итальянца, которая закончилась голом на 12-й минуте. Во втором тайме российский киберспортсмен пропустил второй гол, что побудило его идти в атаку, чтобы сохранить шансы на выход в следующую стадию. Однако сломить сопротивление IcePrisipe не удалось, тот, в свою очередь, воспользовался свободными зонами и забил еще несколько голов, одержав разгромную победу со счетом 5:0.