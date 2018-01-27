Российский киберфутболист одержал первую победу на отборе ЧМ, выиграв у представителя "Легии"

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, в третьем туре квалификации обыграл по сумме двух встреч представителя "Легии" Милоша "Mmilosz93" Богдановски (2:0, 2:1). В четвертом туре он уступил бразильцу Алану "Impacto_Thiago08" Кастельо (1:2, 3:3).

Теперь на счету россиянина одна победа и три поражения. Ему нужно выигрывать оставшиеся три противостояния, чтобы пробиться в 1/16 финала. Ближайшим соперником будет представитель "Шальке" Лукас "Idealz" Шмандт.

Напомним, квалификация проходит по швейцарской системе - каждый из 64 участников на каждой платформе (Xbox One и PlayStation 4) сыграет по 7 матчей, а лучшие выйдут в 1/16 финала турнира.

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