17:00 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Российский киберфутболист одержал первую победу на отборе ЧМ, выиграв у представителя "Легии"

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Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, в третьем туре квалификации обыграл по сумме двух встреч представителя "Легии" Милоша "Mmilosz93" Богдановски (2:0, 2:1). В четвертом туре он уступил бразильцу Алану "Impacto_Thiago08" Кастельо (1:2, 3:3). 

Теперь на счету россиянина одна победа и три поражения. Ему нужно выигрывать оставшиеся три противостояния, чтобы пробиться в 1/16 финала. Ближайшим соперником будет представитель "Шальке" Лукас "Idealz" Шмандт.

Напомним, квалификация проходит по швейцарской системе - каждый из 64 участников на каждой платформе (Xbox One и PlayStation 4) сыграет по 7 матчей, а лучшие выйдут в 1/16 финала турнира.

 
 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Ну хоть опыта наберешься.

17:06