Российский киберфутболист недоволен условиями проведения отборочного турнира ЧМ по FIFA 18

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, огорчен организацией первого "мейджора" по FIFA 18. В частности, 24-летний россиянин пожаловался на низкую температуру в месте проведения игр, что в киберфутболе играет важную роль.

"Начало турнира постоянно откладывают, поначалу было много проблем, но вроде сейчас все более-менее работает нормально. Единственная оставшаяся проблема, это то, что здесь очень холодно даже в куртке. Жаль, что нет с собой перчаток", - написал Запорожец на своей странице в социальной сети.

Напомним, первый "мейджор" по FIFA 18 проходит в Барселоне с 26 по 28 января. В турнире принимают участие 128 лучших киберфутболистов мира, прошедших отбор в ноябре. Они будут бороться за одну из шестнадцати путевок в плей-офф FIFA 18 Global Series (чемпионат мира), а победитель получит кубок и 22 тысячи долларов.

Запорожец на отборочном турнире ЧМ по FIFA 18 сыграет с представителем "Манчестер Сити"

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