Российский киберфутболист начал "мейджор" по FIFA 18 с поражения от игрока "Манчестер Сити"

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, являющийся единственным представителем России на первом отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18, в первом туре квалификации уступил представителю "Манчестер Сити" Маркусу "ExpectSporting" Йоргенсену (5:10). Квалификация проходит по швейцарской системе - каждый из 64 участников на каждой платформе (Xbox One и PlayStation 4) сыграет по 7 матчей, а лучшие выйдут в 1/16 финала турнира.

"Проигрываю своему сопернику со счетом 2:5, 3:5 (5:10 - общий). Турнир проходит очень медленно, ожидаем следующую стадию. По игре сказать ничего не могу, был переигран по делу", - написал Запорожец на своей странице в социальной сети.

Напомним, первый "мейджор" по FIFA 18 проходит в Барселоне с 26 по 28 января. В турнире принимают участие 128 лучших киберфутболистов мира, прошедших отбор в ноябре. Они будут бороться за одну из шестнадцати путевок в плей-офф FIFA 18 Global Series (чемпионат мира), а победитель получит кубок и 22 тысячи долларов.