Российский киберфутболист Гурьев вышел в плей-офф чемпионата мира, переиграв лидера группы

Российский киберфутболист Андрей "Timon" Гурьев, представляющий клуб ЦСКА, переиграл лидера группы француза Йоханна "Maniika" Симона в седьмом туре группового этапа чемпионата мира – FIFA Interactive World Cup 2017. Счет встречи – 2:1. "Timon" вырвал победу в дополнительное время благодаря голу Криштиану Роналду. Благодаря этому результату Гурьев занял четвертую строчку Group 2 PlatStation и обеспечил себе выход в плей-офф. В активе сильнейшего киберфутболиста России 12 очков при разнице мячей +5.

Этап плей-офф стартует завтра. Всего в турнире приняли участие 32 киберфутболиста, разделенных на четыре группы. В стадию игр на вылет прошла половина участников. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов, 200 тысяч достанутся победителю. Все встречи состоятся в концертном зале "Вестминстер" в Лондоне. "Timon" завоевал квоту, заняв первую строчку квалификации в европейском регионе.