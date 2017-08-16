21:58 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Российский киберфутболист Гурьев вышел в плей-офф чемпионата мира, переиграв лидера группы

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Андрей "TIMON" Гурьев (в красном) в офисе РФС.Андрей "Timon" Гурьев: "Рад, что представлю Россию на чемпионате мира по FIFA"

Российский киберфутболист Андрей "Timon" Гурьев, представляющий клуб ЦСКА, переиграл лидера группы француза Йоханна "Maniika" Симона в седьмом туре группового этапа чемпионата мира – FIFA Interactive World Cup 2017. Счет встречи – 2:1. "Timon" вырвал победу в дополнительное время благодаря голу Криштиану Роналду. Благодаря этому результату Гурьев занял четвертую строчку Group 2 PlatStation и обеспечил себе выход в плей-офф. В активе сильнейшего киберфутболиста России 12 очков при разнице мячей +5.

Этап плей-офф стартует завтра. Всего в турнире приняли участие 32 киберфутболиста, разделенных на четыре группы. В стадию игр на вылет прошла половина участников. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов, 200 тысяч достанутся победителю. Все встречи состоятся в концертном зале "Вестминстер" в Лондоне. "Timon" завоевал квоту, заняв первую строчку квалификации в европейском регионе.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Boss Mode

Вы правы. Кстати, русские комментаторы тоже давали инфу, как и Гамбит. С посылом, что победа Тимона ничего не значила. И в твиттере FIWC было аналогично. Видимо перепутали победителя в последнем матче бразильцев. В седьмом туре Zezinho проиграл соотечественнику Lucas_Rep 2:1

22:18

Torky7

По разнице мячей не поднялся выше наш игрок. +6 против +5 у нашего

21:58

Torky7

Эта таблица скорее всего лайв при счете 1-1.

21:57

Torky7

Последний матч MO_AUBAMEYANG проиграл Zezinho 1-3. У второго стало 11 очков. На расклад для нашего парня это ни как не отразилось, но только благодаря своей победе. Не выиграл - вылетел. А из этой таблицы, можно сделать вывод, что победа россиянина не имела значение.

21:53

Boss Mode

Torky7 в чем инфа не совпадает? давай разберемся?

21:49

Torky7

Значит официальный сайт фифа врет, в том числе и мои глаза когда я смотрел турнир

21:48

Boss Mode

источник Gambit Esports, куда Тимон в том числе входит

21:43

Torky7

Откуда таблица? На сайте фифа чуть по другому

21:42

совва

Молодец

21:37