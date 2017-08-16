Российский киберфутболист Гурьев вышел в плей-офф чемпионата мира, переиграв лидера группы

Российский киберфутболист Андрей "Timon" Гурьев, представляющий клуб ЦСКА, переиграл лидера группы француза Йоханна "Maniika" Симона в седьмом туре группового этапа чемпионата мира – FIFA Interactive World Cup 2017. Счет встречи – 2:1. "Timon" вырвал победу в дополнительное время благодаря голу Криштиану Роналду. Благодаря этому результату Гурьев занял четвертую строчку Group 2 PlatStation и обеспечил себе выход в плей-офф. В активе сильнейшего киберфутболиста России 12 очков при разнице мячей +5.
Этап плей-офф стартует завтра. Всего в турнире приняли участие 32 киберфутболиста, разделенных на четыре группы. В стадию игр на вылет прошла половина участников. Призовой фонд первенства составляет 300 тысяч долларов, 200 тысяч достанутся победителю. Все встречи состоятся в концертном зале "Вестминстер" в Лондоне. "Timon" завоевал квоту, заняв первую строчку квалификации в европейском регионе.
#FIWC17 | @M_ManiiKa, @Lucasrep98, @MoAubameyang and @gambit_timon7 are in the knock-out stage! pic.twitter.com/X8IpS5ORGX– #FIWC17 (@FIWC) 16 августа 2017 г.
Boss Mode
Вы правы. Кстати, русские комментаторы тоже давали инфу, как и Гамбит. С посылом, что победа Тимона ничего не значила. И в твиттере FIWC было аналогично. Видимо перепутали победителя в последнем матче бразильцев. В седьмом туре Zezinho проиграл соотечественнику Lucas_Rep 2:1
22:18
Torky7
По разнице мячей не поднялся выше наш игрок. +6 против +5 у нашего
21:58
Torky7
Эта таблица скорее всего лайв при счете 1-1.
21:57
Torky7
Последний матч MO_AUBAMEYANG проиграл Zezinho 1-3. У второго стало 11 очков. На расклад для нашего парня это ни как не отразилось, но только благодаря своей победе. Не выиграл - вылетел. А из этой таблицы, можно сделать вывод, что победа россиянина не имела значение.
21:53
Boss Mode
Torky7 в чем инфа не совпадает? давай разберемся?
21:49
Torky7
Значит официальный сайт фифа врет, в том числе и мои глаза когда я смотрел турнир
21:48
Boss Mode
источник Gambit Esports, куда Тимон в том числе входит
21:43
Torky7
Откуда таблица? На сайте фифа чуть по другому
21:42
совва
Молодец
21:37