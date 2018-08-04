Роналду получит в FIFA 19 карточку перспективного трансфера, несмотря на возраст

Компания EA Sports представила карточки трех игроков, сменивших клубы этим летом, которые получат в FIFA 19 в режиме Ultimate Team специальные Ones to watch (OTW) карточки. В сборную значимых трансферов вошли Леон Горецка ("Бавария"), Тома Лемар ("Атлетико") и Криштиану Роналду ("Ювентус"). Примечателен тот факт, что OTW-карточки ранее давались только игрокам не старше 30 лет, а новичку туринцев в этом году исполнилось 33 года.

"23 самых интересных футболиста, сменивших клуб летом, которые станут одними из самых ценных игроков для вашего состава в Ultimate Team. Когда такие игроки показывают хорошую игру в реальной жизни, их особые карточки получают усиление характеристик", - говорится в описании OTW-карточек.