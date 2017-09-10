Роналду и Месси получили одинаковые рейтинги в PES 2018

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на своей странице в Твиттере опубликовала список лучших форвардов игры. Первое место разделили Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Реала", общие рейтинги которых составили 94 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ").

Примечателен тот факт, что Konami не стала делать рейтинг Месси выше, чем у Роналду даже несмотря на то, что каталонский клуб является премиум-партнером японской компании. Хотя многие фанаты ждали, что у португальца рейтинг будет на одну единицу ниже, чем у аргентинца, как и в PES 2017. В последние годы эти футболисты являются главными претендентами на "Золотой мяч".

Замкнул тройку лучших форвардов PES 2018 еще одни представитель сине-гранатовых Луис Суарес с рейтингом 92 OVR. Четвертое и пятое место заняли Неймар из "ПСЖ" (91) и Роберт Левандовски из "Баварии" (90) соответственно. Они вытеснили из пятерки Златана Ибрагимовича и Серхио Агуэро​, которые занимали четвертое и пятое места в PES 2017.

Обамеянг и Бэйл – самые быстрые игроки PES 2018, не считая Усэйна Болта //

Нойер и Буффон – лучшие вратари PES 2018 //

Пьянич – лучший исполнитель штрафных ударов в PES 2018, Роналду нет в пятерке //

Рамос, Бонуччи, Марселу, Боатенг и Силва – лучшие защитники PES 2018 //

Модрич - лучший полузащитник PES 2018