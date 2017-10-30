Роналдо, Роналдинью и Месси - в составе Юмтити в FIFA 18

Защитник "Барселоны" и сборной Франции Самюэль Юмтити​ стал пятым профессиональным футболистом, ставшим участником режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой француза, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

Состав Мюллера выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Дани Алвес ("ПСЖ"), Самюэль Юмтити ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Жорди Альба ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Лионель Месси ("Барселона"), Роналдо (Икона), Роналдинью (Икона). Общий рейтинг состава равняется 90 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность - 88 (максимум 100).

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера и Деле Алли.

Роналду, Месси и Кейн - в составе Алли в FIFA 18 //

Пеле и Марадона - в составе Томаса Мюллера в FIFA 18 //

Ляказетт не включил себя в свой состав в FIFA 18