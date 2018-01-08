Роналдо, Месси и Роналду - в составе игрока-стримера "Халл Сити" в FIFA 18

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер стал очередным участником режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной ирландцем, который также является активным стримером и игроком в футсим.

Полностью состав Мейлера выглядит следующим образом: Мануэль Нойер ("Бавария"), СимуС Коулман ("Эвертон"), Киран Кларк ("Ньюкасл"), Джером Боатенг ("Бавария"), Давид Алаба ("Бавария"), Патрик Виейра (Икона), Дэвид Мейлер ("Астон Вилла"), Руд Гуулит (Икона), Лионель Месси ("Барселона"), Роналдо (Икона), Криштиану Роналду ("Реал"). Общий рейтинг состава равняется 90 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 89 (максимум 100).

Напомним, в начале этого сезона "Халл Сити" тренировал российский специалист Леонид Слуцкий​.

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли, Самюэля Юмтити и других.

Роналду, Месси и Кейн – в составе Алли в FIFA 18 //

Пеле и Марадона – в составе Томаса Мюллера в FIFA 18 //

Ляказетт не включил себя в свой состав в FIFA 18 //

Роналдо, Роналдинью и Месси – в составе Юмтити в FIFA 18