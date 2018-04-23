Роналдинью, Месси и Аке - в составе Кука в FIFA 18

Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук стал очередным участником режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной игроком английской команды, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

В стартовый состав были включены 3 игрока из "Борнмута", в том числе личная карточка Кука, имеющая общий рейтинг 99 OVR (Карточка, которая дается профессиональным футболистам, играющим в FIFA 18).

Полностью состав Кука выглядит следующим образом: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Джонджо Кенни ("Эвертон"), Джо Гомез ("Ливерпуль"), Натан Аке ("Борнмут"), Брэд Смит ("Борнмут"), Льюис Кок ("Борнмут"), Н'Голо Канте ("Челси"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Роналдинью (Икона), Доминик Калверт-Льюин ("Эвертона"), Лионель Месси ("Барселона"). Общий рейтинг состава равняется 85 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 100 (максимум 100).

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли, Пеле, Роналдинью, Самюэля Юмтити и других.

Роналду, Месси и Кейн – в составе Алли в FIFA 18 //

Пеле и Марадона – в составе Томаса Мюллера в FIFA 18 //

Ляказетт не включил себя в свой состав в FIFA 18 //

Роналдо, Роналдинью и Месси – в составе Юмтити в FIFA 18