Роналдинью, Марадона и Мбаппе - в составе Глика в FIFA 18

Защитник "Монако" и сборной Польши Камиль Глик стал очередным участником режима "Битва составов" в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной поляком, чтобы заработать внутригировую валюту.

Сам защитник в игре на своем аккаунте получил уникальную карточку профессионального футболиста с рейтингом 99 OVR (общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ").

Стартовый состав команды Глика выглядит следующим образом: Дэниэл Субашич ("Монако"), Шеймус Коулман ("Эвертон"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Камиль Глик ("Монако"), Лейтон Бэйнс ("Эвертон"), Фабинью ("Монако"), Диего Марадона (Икона), Роналдинью (Икона), Кильян Мбаппе ("ПСЖ"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ"), Неймар ("ПСЖ"). Общий рейтинг состава равняется 88 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 77 (максимум 100).

Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сразиться с составами, собранными Рио Фердинандом, Роналдинью, Пеле, Деле Алли, Томаса Мюллера и других.

Пеле, Мальдини и Месси - в составе Роналдинью в FIFA 18 //

Роналдо, Месси и Роналду - в составе игрока-стримера "Халл Сити" в FIFA 18 //

Пеле включил экс-игрока "Анжи" в свой состав в FIFA 18