Роман Бабаев: "ЦСКА теперь будет побеждать и в виртуальном пространстве"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что заключение контракта с киберфутболистом Андреем "Timon" Гурьевым является историческим событием для клуба. Молодой человек является действующим чемпионом России, неоднократным призером и победителем турниров по киберфутболу. В ближайшее время "Timon" будет официально заявлен как киберфутболист ЦСКА и примет участие в нескольких турнирах под эгидой РФПЛ, первый из которых состоится 24 - 26 февраля в Уфе.

– Это действительно историческое событие и самый необычный трансфер для нашего клуба, – приводит официальный сайт армейцев слова Бабаева. – Теперь ЦСКА может побеждать не только на футбольном поле, но и в виртуальном пространстве.