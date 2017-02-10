19:45 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Роман Бабаев: "ЦСКА теперь будет побеждать и в виртуальном пространстве"

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Генеральный директор ЦСКА Роман БАБАЕВ (слева) и Андрей ГУРЬЕВ.ЦСКА заключил контракт с действующим чемпионом России по киберфутболу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что заключение контракта с киберфутболистом Андреем "Timon" Гурьевым является историческим событием для клуба. Молодой человек является действующим чемпионом России, неоднократным призером и победителем турниров по киберфутболу. В ближайшее время "Timon" будет официально заявлен как киберфутболист ЦСКА и примет участие в нескольких турнирах под эгидой РФПЛ, первый из которых состоится 24 - 26 февраля в Уфе.

– Это действительно историческое событие и самый необычный трансфер для нашего клуба, – приводит официальный сайт армейцев слова Бабаева. – Теперь ЦСКА может побеждать не только на футбольном поле, но и в виртуальном пространстве.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/k-chempionskomu-klubu-prisoedinilsya-chempion-rossii-po-kiberfutbolu/

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