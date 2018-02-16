"Рома" продлила контракт с английским киберфутболистом

"Рома" объявила о подписании нового контракта с киберфутболистом Сэмом "Poacher" Кармоди. Как сообщает пресс-служба киберфутбольного отделения итальянского клуба, новое соглашение с 18-летним англичанином рассчитано до 2019 года.

Poacher является одним из трех первых киберфутболистов, которые присоединились к "Роме" в феврале прошлого года. За 12 месяцев он принял участие в 9 турнирах по всему миру. В июне он стал вторым на Imperdible Cup, уступив представителю "Манчестер Сити", в августе не смог выйти в полуфинал клубного чемпионата мира FIFA Interactive Club World Cup лишь по разнице мячей, а в декабре вышел в 1/2 финала благотворительного турнира Strawberry Fields Cup 2017, где уступил киберфутболисту киевского "Динамо".

- Я очень рад подписанию нового контракта, - отметил Кармоди. - Прошедший год изменил мою жизнь к лучшему, за что хотелось бы поблагодарить партнеров по команде. Я с нетерпением жду прогресса, который можем получить в ближайшие годы, и я надеюсь, что смогу добиться успехов с "Ромой".