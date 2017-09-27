"Рома" поздравила Тотти с днем рождения, продемонстрировав все карточки игрока в FIFA

Киберспортивная команда "Ромы" поздравила экс-нападающего команды Франческо Тотти с днем рождения. Сегодня футболисту, который всю свою карьеру провел в римском клубе, исполняется 41 год.

"С Днем рождения, Тотти!" - говорится на странице киберотделения "Ромы" в Твиттере. Также к сообщению прикреплена GIF-анимация со всеми карточками игрока из режима Ultimate Team в футсиме FIFA.