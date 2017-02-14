"Рома" подписала трех игроков по FIFA

Трехкратный чемпион Италии по футболу клуб "Рома" подписал контракт с тремя игроками по дисциплине FIFA, которые ранее входили в состав шведской киберспортивной организации Fnatic. В состав "волков" вошли: британец Сэм "Poacher" Кармоди, американец Аман "Ased" Седдики и итальянец Николо "Insa" Мирра.

Киберфутболисты представят столичный клуб на мировом первенстве по FIFA 17. "Рома" обеспечит игрокам необходимую инфраструктуру для подготовки и техническую поддержку.

Итальянский футбольный клуб планирует также развивать киберспортивное направление по другим дисциплинам совместно с Fnatic, сообщает официальный сайт организации.