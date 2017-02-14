20:30 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

"Рома" подписала трех игроков по FIFA

Киберфутболисты "Ромы". Фото fnatic.com
Киберфутболисты "Ромы". Фото fnatic.com
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Трехкратный чемпион Италии по футболу клуб "Рома" подписал контракт с тремя игроками по дисциплине FIFA, которые ранее входили в состав шведской киберспортивной организации Fnatic. В состав "волков" вошли: британец Сэм "Poacher" Кармоди, американец Аман "Ased" Седдики и итальянец Николо "Insa" Мирра.

Киберфутболисты представят столичный клуб на мировом первенстве по FIFA 17. "Рома" обеспечит игрокам необходимую инфраструктуру для подготовки и техническую поддержку.

Итальянский футбольный клуб планирует также развивать киберспортивное направление по другим дисциплинам совместно с Fnatic, сообщает официальный сайт организации.

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Материалы REN-TV

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