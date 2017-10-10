Роберт "Ufenok77" Фахретдинов: "В WL не имею права играть так рискованно, как я делаю это обычно"

Киберфутболист M19 и Loko eSports Team, представляющей футбольный "Локомотив"​, Роберт "Ufenok77" Фахретдинов одержал 36 побед в 40 матчах первой недели Weekend League в FIFA 18. Тем не менее, он считает это вполне нормальным результатов из-за особенностей данного режима игры. Партнер Ufenok77 по команде Константин "Stavr" Гирин одержал 25 побед, но он сыграл лишь 37 из 40 матчей.

- Не удивляйтесь результату, потому что Weekend League – отдельное соревнование, где механика игры отличается от привычных нам LAN -турниров, - приводит пресс-служба Loko eSports Team слова Фахретдинова. - Даже внутри Ultimate Team различия колоссальны. Если в любом другом режиме, вроде "Драфта", я могу действовать в привычном для себя, агрессивном стиле, то в WL, во многом из-за коннекта, но и особенностей режима в том числе, я почти не имею права играть так рискованно, как я делаю это обычно. В целом, не самый плохой старт, хотя, конечно, нужно выжимать больше. Тем не менее, по итогам этих 40 игр я получил хороший опыт и понимание того, как нужно действовать в будущем.

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