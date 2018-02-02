Роберт "Ufenok77" Фахретдинов: "Уфа" готова была оплатить мне проживание в Европе, чтобы я мог спокойно играть в FIFA"

Киберфутболист "Локомотива" Роберт "Ufenok77" Фахретдинов в интервью Cyberfootball.ru рассказал о том, как состоялся его переход в московский клуб из "Уфы". Также он отметил, что уфимский клуб готов был оплатить ему проживание в Европе для тренировок и игры в FIFA 18.

- Расскажи о переходе из "Уфы" в "Локомотив". Это был трансфер или просто закончился контракт?

- Это был полноценный трансфер, кстати, первый в СНГ-истории FIFA (может, не только СНГ). Мой контракт с "Уфой" был двухгодичным. Истекал он в августе 2018 года. Где-то весной 2017-го я понял, что интернет в Уфе не позволяет мне продолжать бороться с европейцами в онлайне, дико минимизирует шансы на отборы к "мейджорам" через Weekend League. Тогда я начал думать о переезде в Европу или Москву.

К счастью, меня окружают потрясающие люди. Азамат Муратов – человек, организовавший мой переход в "Уфу", и гендиректор клуба Шамиль Камилович предложили свои варианты. В частности, клуб готов был оплатить мне проживание в Европе, чтобы я мог спокойно тренироваться и не думать о пинге. Но мне показалось, что я не очень хочу один уезжать в Европу. И тогда появилось несколько вариантов с продолжением карьеры в Москве. "Локомотив" был мечтой. Шамиль Камилович выслушал меня, понял, а дальше "Уфа" и "Локо" решали вопросы без меня.