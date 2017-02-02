Роббен второй раз попал в команду недели FIFA

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 20:

Основной состав – Стефано Соррентино (ВРТ, "Кьево", 83*) – Соберон Альваро Гонсалес (ЦЗ, "Вильярреал", 81), Джорджо Кьеллини (ЦЗ, "Ювентус", 89), Лоик Перрен (ЦЗ, "Сент-Этьен", 84) – Хосе Антонио Рейес (ЦАП, "Эспаньол", 82), Юри Тилеманс (ЦАП, "Андерлехт", 82) – Арьен Роббен (ПП, "Бавария", 89), Матео Ковачич (ЦП, "Реал", 83), Жоау Мариу (ЦАП, "Интер", 85) – Ларс Штиндль (ФРВ, "Боруссия" М, 83), Бафетимби Гомис (ФРВ, "Марсель", 82);

Запасные – Жан-Франсуа Жилле (ВРТ, "Стандард", 81), Макото Хасебе (ЦЗ, "Айнтрахт" Ф, 81), Наби Кейта (ПП, "Лейпциг", 84), Флориан Товен (ПФА, "Марсель", 82), Весли Снайдер (ЦАП, "Галатасарай", 86), Аметльер Серхио Энрич (ФРВ, "Эйбар", 81), Луис Муриэль (ФРВ, "Сампдория", 81);

Резерв – Гюрай Вурал (ПП, "Кайсериспор", 74), Исмаэль Бангура (ФРВ, "Аль-Раед", 74), Юя Осако (ФРВ, "Кельн", 74), Диего Фальчинелли (ФРВ, "Кротоне", 74), Самюэль Это’О (ФРВ, "Антальяспор", 84).

* рейтинг игрока на этой неделе

"Арьен Роббен благодаря важному голу в ворота "Вердера" во второй раз попал в команду недели.

Джорджо Кьеллини стал ключевым игроком обороны "Юве" в матче против "Сассуоло", что позволило туринцам оставить свои ворота в неприкосновенности. Это его первое попадание в команду недели.

Жоау Мариу стал одним из тех, кто привел возрождающийся "Интер" к победе со счетом 3:0 над "Пескарой". На счету Жоау Мариу один гол в этой встрече", – объясняет свой выбор EA Sports.