"Ривер Плейт" стал партнером PES 2019

"Ривер Плейт" объявил о подписании партнерского соглашения с разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Логотип игры будет изображен на форме и номерах аргентинского клуба.Напомним, российская премьер-лига заключила соглашение с Pro Evolution Soccer 2019, поэтому сыграть сыграть за любую команду РПЛ можно будет только в PES 2019. Чемпионат России будет полностью лицензирован только в этом футсиме.
Hoy se anunció oficialmente nuestra nueva alianza con @CARPoficial . Nuestro #PES2019 se suma como nuevo sponsor del club. #ElPoderDelFútbol pic.twitter.com/xiYlpcOKhx– PES LATAM (@PESlatam) 27 сентября 2018 г.