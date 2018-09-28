"Ривер Плейт" стал партнером PES 2019

"Ривер Плейт" объявил о подписании партнерского соглашения с разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Логотип игры будет изображен на форме и номерах аргентинского клуба.

Напомним, российская премьер-лига заключила соглашение с Pro Evolution Soccer 2019, поэтому сыграть сыграть за любую команду РПЛ можно будет только в PES 2019. Чемпионат России будет полностью лицензирован только в этом футсиме.