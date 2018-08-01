22:50 1 августа | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

"Ривер Плейт" стал партнером PES 2019


Футбольный клуб "Ривер Плейт" подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки аргентинской команды получат невероятный уровень детализации.

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты "Ривер Плейт".

 

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