"Ривер Плейт" стал партнером PES 2019

Футбольный клуб "Ривер Плейт" подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки аргентинской команды получат невероятный уровень детализации.

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты "Ривер Плейт".