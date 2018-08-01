"Ривер Плейт" стал партнером PES 2019

Футбольный клуб "Ривер Плейт" подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки аргентинской команды получат невероятный уровень детализации.
Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты "Ривер Плейт".
¡El @CARPoficial es otro año más nuestro equipo partner! ⚪️🔴 Juega con Los Millonarios y sus cracks en #PES2019: https://t.co/YEkxdbgyxd pic.twitter.com/1nN4uUZAVz– PES LATAM (@PESlatam) 1 августа 2018 г.
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