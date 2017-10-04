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20:25 4 октября | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

РФС анонсировал первый официальный чемпионат России по киберфутболу


Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России подписали договор о совместной организации соревнований по киберфутболу, сообщает официальный сайт РФС. Первым таким турниром станет чемпионат России. Пройдет он в несколько этапов с октября по декабрь 2017 года. 

Первый этап пройдет в рамках отборочных турниров онлайн. На втором будут проходить открытые офлайн-турниры на стадионах клубов премьер-лиги.

Финал чемпионата России пройдет в конце декабря, победитель представит Россию на международных турнирах в 2018 году.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/87703.html

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Материалы других СМИ
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