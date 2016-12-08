17:45 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

РФПЛ проведет чемпионат по FIFA 17

Игра FIFA 17. Фото gmbox.ru
Игра FIFA 17. Фото gmbox.ru
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Российская футбольная премьер-лига проведет чемпионат России по киберфутболу. Об этом на специальной пресс-конференции объявил директор РФПЛ по стратегии и развитию Евгений Савин. Чемпионат запланирован на март 2017 года.

– К началу следующего года мы определимся с конкретной компанией, которая займется ребрендингом лиги. И первый этап планируем завершить к началу сезона-2017/18, – сказал Савин на пресс-конференции в среду. – Ребрендинг – это не только смена логотипа, но и стремление привлечь молодую аудиторию. И здесь одно из важнейших направлений – киберфутбол, которому мы будем уделять много внимания. Сейчас находимся на заключительной стадии согласования всероссийского чемпионата России по киберфутболу, финал которого пройдет, скорее всего, в марте следующего года. Победитель представит страну на чемпионате мира.

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