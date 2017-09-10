Рейтинг Ибрагимовича в FIFA упал на 2 единицы

EA Sports опубликовала карточки игроков с 30 по 21 места в Топ-100 FIFA 18. Фото easports.com

Компания EA Sports, разрабатывающая новый футбольный симулятор FIFA 18, на официальной странице в Твиттере опубликовала карточки игроков, занимающих с 30 по 21 места в Топ-100 игры по общему рейтингу.

Общий рейтинг форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича по сравнению с FIFA 17 был снижен на 2 единицы и теперь составляет 88 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ"). Кроме того, показатель скорости шведа изменился с 72 до 65. Также были снижены показатели ударов (-2), дриблинга (-3) и физики (-4).

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг получил "+2" к общему рейтингу, а атакующий полузащитник Пауло Дибала из "Ювентуса" и хавбек Тиагу Алькантара из "Баварии" "+3" и "+4" соответственно.

Полностью третья десятка игроков Топ-100 FIFA 18 выглядит следующим образом:

30. Златан Ибрагимович (ФРВ, "Манчестер Юнайтед", 88)

29. Пьер-Эмерик Обамеянг (ФРВ, "Боруссия Д", 88)

28. Юго Ллорис (ВРТ, "Тоттенхэм", 88)

27. Диего Годин (ЦЗ, "Атлетико", 88)

26. Матс Хуммельс (ЦЗ, "Бавария", 88)

25. Тиагу Силва (ЦЗ, "ПСЖ", 88)

24. Арьен Роббен (ПП, "Бавария", 88)

23. Леонардо Бонуччи (ЦЗ, "Милан", 88)

22. Тиагу Алькантара (ЦП, "Бавария", 88)

21. Пауло Дибала (ЦАП, "Ювентус", 88)

Следующие 10 игроков рейтинга будут опубликованы сегодня, 10 сентября, в 20.00 по московскому времени.

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