"Реал", "ПСЖ" и еще 7 клубов будут доступны в демо-версии FIFA 19

Стали известны первые подробности демо-версии FIFA 19, которая появится этим летом. Для игры будут доступны 9 клубов: "ПСЖ", "Реал", "Атлетико", "Бавария", дортмундская "Боруссия", "Ювентус", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

دورتموند راح يكون متواجد في DEMO FIFA 19 pic.twitter.com/tHHQ8I3TCn – دورتمونديات ~ 𝑩𝒗𝑩𝟜𝑨𝒓𝒂𝒃𝑵𝒆𝒕 (@BVB4ArabNet) 9 июня 2018 г.

Примечателен тот факт, что недавно дортмундцы разорвали контракт с разработчиками другого футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019.

Выход полноценной версии FIFA 19 запланирован на 28 сентября этого года. На прошлой неделе был представлен первый видеоролик, посвященный игре.

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