Реакция Старриджа на свою скорость в FIFA 18. Видео

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж был шокирован, когда узнал свои характеристики в FIFA 18. 28-летний игрок сборной Англии во время диалога со своим партнером по национальной команде Рахимом Стерлингом узнал, что его показатель скорости в футбольном симуляторе равняется 79, чему очень удивился. Однако, когда ему сообщили, что 79 это только на хэллоуинской карточке, а на обычной – 76, он раскритиковал создателей игры. Стерлинг поддержал своего соотечественника, так как тоже был удивлен, он думал, что скорость – это лучший показатель Старриджа.

Напомним, ранее недовольство своими характеристиками в FIFA 18 высказали другие известные игроки из чемпионата Англии – Деле Алли и Бенжамен Менди.

Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?" //

Деле Алли: "Отказываюсь играть за себя в FIFA 18

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(вопрос про FIFA 18 на 4:14)