Реакция игроков "Манчестер Сити" на свои карточки в FIFA 18. Видео

"Манчестер Сити" на своем Youtube-канале опубликовал ролик, в котором игроки знакомятся со своими карточками в новом футбольном симуляторе FIFA 18. Также футболисты оставили автографы и получили по диску с игрой.

Стоит отметить, что форвард Серхио Агуэро подколол защитника Бенжамена Менди, который ранее выразил недовольсво рейтингом 78 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ").

Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?"