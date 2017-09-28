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18:30 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Реакция игроков "Манчестер Сити" на свои карточки в FIFA 18. Видео

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"Манчестер Сити" на своем Youtube-канале опубликовал ролик, в котором игроки знакомятся со своими карточками в новом футбольном симуляторе FIFA 18. Также футболисты оставили автографы и получили по диску с игрой. 

Стоит отметить, что форвард Серхио Агуэро подколол защитника Бенжамена Менди, который ранее выразил недовольсво рейтингом 78 OVR (OVR общий рейтинг игрока. Максимальный 99. - Прим. "СЭ").

Бенжамен Менди: "Создатели FIFA 18, вы вообще не смотрели ТВ последний год?" 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Лучше бы в манагеры играли, глядишь умнее чуточку стали.

18:33