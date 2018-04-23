"ПСЖ" подписал двукратного чемпиона Франции по киберфутболу

"Пари Сен-Жермен" объявил о подписании еще одного киберфутболиста. Пятым игроком PSG eSports стал двукратный чемпион Франции Корантен "Rocky" Шеври. Ранее он представлял на различных турнирах "Дижон".

- Для меня большая честь присоединиться к такому большому клубу, как "Париж Сен-Жермен", который, на мой взгляд, имеет лучшее киберфутбольное отделение, - отметил новичок. - Начинается новый этап в моей карьере. Надеюсь выиграть столько титулов, сколько смогу в составе "ПСЖ" рядом с двумя лучшими игроками в мире DaXe и Maniika.

Напомним, в феврале Шеври объявил, что недоволен большим количеством багов в FIFA 18, поэтому приостанавливает карьеру, однако в начале апреля ему поступило приглашение в сборную Франции по киберфутболу, от которого он не смог отказаться и возобновил карьеру. По итогам сборов в прошлые выходные он стал игроком национальной команды.

​Двукратный чемпион Франции приостановил карьеру из-за недовольства FIFA 18