12:15 | КИБЕРСПОРТ — Киберфутбол

Промес получил в FIFA 18 карточку с рейтингом 94 OVR


Компания EA Sports опубликовала еще десять игроков, вошедших в число лучших по итогам сезона в "Остальном мире". На следующей неделе игроки в FIFA 18 смогут получить TOTS-карточку вингера "Спартака" Квинси Промеса. Голландец получил карточку с общим рейтингом 94 OVR, став лучшим представителем РФПЛ в футсиме.

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Материалы других СМИ
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