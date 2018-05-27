Промес получил в FIFA 18 карточку с рейтингом 94 OVR

Компания EA Sports опубликовала еще десять игроков, вошедших в число лучших по итогам сезона в "Остальном мире". На следующей неделе игроки в FIFA 18 смогут получить TOTS-карточку вингера "Спартака" Квинси Промеса. Голландец получил карточку с общим рейтингом 94 OVR, став лучшим представителем РФПЛ в футсиме.

The #TOTS ROW squad concludes with players 10 to 1. Add these players to your squad via weekly objectives and SBCs. #FUT pic.twitter.com/RQNDTIcU3j – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 25 мая 2018 г.