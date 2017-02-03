Призовой фонд турнира по FIFA от EA Sports составит 400 тысяч долларов

Призовой фонд финального турнира чемпионата FIFA 17 Ultimate Team составит 400 тысяч долларов, сообщает официальный сайт EA Sports. Он пройдет в Берлине 20 мая. В соревновании примут участие 32 лучших игрока Ultimate Team со всего мира. Победитель получит денежный приз в размере 160 тысяч долларов, проигравший финалист – в два раза меньше. Полуфиналистам достанется по 30 тысяч.

Участники финального турнира определятся по итогам региональных отборочных, которые пройдут в Париже (4 февраля), Сиднее (11 февраля), Майами (19 февраля), Ванкувере (8 апреля), Сингапуре (22 апреля) и Мадриде (6 мая). Призовой фонд каждой квалификации составит 100 тысяч долларов.