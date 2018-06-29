Президент "Баварии" наложил вето на создание киберспортивной команды

Президент "Баварии" Ули Хенесс заблокировал идею создания киберспортивной команды на базе клуба. Маркетинговый отдел планировал подписать киберспортсменов, но все действия были полностью прекращены по просьбе главы клуба.

Как сообщает Bild, проект был уже на позднем этапе. План предусматривал бюджет в 5 миллионов евро, подписание звезд и возможность обучения молодых киберспортсменов. Решение по таким инвестициям были выдвинуты советом "Баварии", включая генерального директора Карла-Хайнца Румменигге.

Стоит отметить, что "Бавария" не хотела фокусироваться только на FIFA 18. Главными темами были такие игры, как League of Legends, Dota 2, а также Fortnite.