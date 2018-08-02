Представлен новый трофей чемпионата мира по киберфутболу. Фото

Организаторы чемпионата мира по FIFA 18 опубликовали фотографию нового трофея. Гранд-финал мирового первенства пройдет со 2 по 4 августа на O2 Арене в Лондоне. 32 лучших игрока будут бороться за 250 тысяч долларов призовых и за звание абсолютного чемпиона мира FIFA 18.

"Кто поднимет новый трофей в первый раз?" - говорится в сообщении.