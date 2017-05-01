Представители "Урала" и "Локо" сразились в FIFA перед финалом Кубка России

В Адлере состоялся гала-матч между киберфутболистами "Урала" и "Локомотива" перед финалом Кубка России, информирует официальный сайт "шмелей".

Одному из сильнейших киберспортсменов России Антону Кленову, представляющему железнодорожников, противостоял воспитанник ДЮСШ "Урал", и один из лучших игроков в FIFA в Екатеринбурге Влад Хабибуллин, который будет защищать цвета клуба в киберфутбольных турнирах под эгидой РФПЛ, когда ему исполнится 18 лет.

Киберфутболист "Урала" достойно сражался против более опытного соперника, особенно в первом матче имел несколько 100-процентных моментов для взятия ворот, но уступил в противостоянии до двух побед со счетом 0-2.

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" состоится во вторник, 2 мая, начало встречи – в 18:45. "СЭ" проведет трансляцию игры.