Представитель "Марселя" первым сделал 40-0 в Weekend League

Французский киберспортсмен Корантен 'Maestro' Тюллье одержал 40 побед в 40 матчах первой недели в Weekend League в FIFA 18. Француз, выступавший в прошлом сезоне за "Марсель" в киберспортивном чемпионате Франции, а ныне представляющий команду Millenium Team, первым в мире достиг отметки в 40-0, что является выдающимся результатом. Сделал он это за 2 дня и 1 часа до конца Weekend League, которая еженедельно проводится с пятницы по понедельник.