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Полузащитник "Спартака" включен в команду недели FIFA 19

5 декабря. "Спартак" - "Урал". Софьян Ханни. Фото spartak.com
5 декабря. "Спартак" - "Урал". Софьян Ханни. Фото spartak.com
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Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR получил полузащитник "Спартака" Софьян Ханни​. 27-летний алжирец в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" сделал две голевые передачи.

Стоит отметить, что в прошлую команду недели был включен форвард "Спартака" Луиз Адриану.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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