Полузащитник "Спартака" включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR получил полузащитник "Спартака" Софьян Ханни​. 27-летний алжирец в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" сделал две голевые передачи.

Стоит отметить, что в прошлую команду недели был включен форвард "Спартака" Луиз Адриану.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.