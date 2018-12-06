Полузащитник "Спартака" включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Специальную карточку с общим рейтингом 81 OVR получил полузащитник "Спартака" Софьян Ханни. 27-летний алжирец в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" сделал две голевые передачи.
Стоит отметить, что в прошлую команду недели был включен форвард "Спартака" Луиз Адриану.
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
🗣️ It's #TOTW 12 featuring 90 Giorgio Chiellini 💪, 88 Pierre-Emerick Aubameyang 🎯 & 87 Timo Werner 💨 #FUT #FIFA19 pic.twitter.com/JB4UhJZhGC– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 5 декабря 2018 г.
Паки с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.