Погба – в команде недели FIFA 17

Компания EA Sports представила очередную команду недели FIFA 17, которую можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Команда недели 15: Науэль Гусман (ВРТ, "УАНЛ Тигрес", 81*) – Андре Пинту (ЦЗ, "Брага", 81), Уинстон Рейд (ЦЗ, "Вест Хэм", 84), Тиагу Силва (ЦЗ, "ПСЖ", 90) – Весли Снайдер (ПП, "Галатасарай", 85), Тиагу Алькантара (ЦП, "Бавария", 86), Поль Погба (ЦП, "Манчестер Юнайтед", 90), Федерико Бернардески (ЛП, "Фиорентина", 82) – Александр Ляказетт (ЦАП, "Лион", 86) – Эден Азар (ФРВ, "Челси", 91), Мауро Икарди (ФРВ, "Интер", 87).

* рейтинг игрока на этой неделе