Почему лучший киберфутболист России не участвовал в чемпионате России. Видео

Киберфутболист ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором объяснил причину, по которым не сыграл в гранд-финале чемпионата России по FIFA 18. 19-летний киберспортсмен, который в 2017 году вошел в число 32 лучших киберфутболистов мира, не имеет контракта с московским клубом, поэтому рассчитывал попасть на турнир в качестве представителя организации Gambit Esports, но предпочтение при выборе участников было отдано спортивным клубам страны. Также он посетовал на то, что никак не были учтены его былые заслуги при рассмотрении заявки.

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Напомним, что победителем чемпионата России стал Хан "hantigr_4" Балабеков, представлявший "Анжи".

Киберфутболист ЦСКА назвал цирком свое неприглашение на чемпионат России