16:45 | КИБЕРСПОРТ — FIFA

Победивший рак подросток получил персональную карточку в FIFA 17

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Компания EA Sports добавила в футбольный симулятор FIFA 17 персональную карточку Ultimate Team с изображением 15-летнего подростка. Его зовут Кентон Дуст и он справился с раком головного мозга, который ему диагностировали в прошлом году. Парень живет в Ванкувере, где находится штаб-квартира EA Sports, и увлекается футболом. Таким образом компания отметила радостное событие в жизни парня.

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