Победивший рак подросток получил персональную карточку в FIFA 17

Компания EA Sports добавила в футбольный симулятор FIFA 17 персональную карточку Ultimate Team с изображением 15-летнего подростка. Его зовут Кентон Дуст и он справился с раком головного мозга, который ему диагностировали в прошлом году. Парень живет в Ванкувере, где находится штаб-квартира EA Sports, и увлекается футболом. Таким образом компания отметила радостное событие в жизни парня.

@Firmtinho this too but it's amazing what they did for me and how much it helped me pic.twitter.com/D76rURMdvD – Kenton Doust (@KentonDoust) 6 декабря 2016 г.