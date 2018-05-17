Победитель Кубка России: "Сделаю визу в Голландию, тогда можно будет полноценно отметить победу"

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, выигравший Кубок России по FIFA 18, признался, что победу будет отмечать после того, как сделает визу в Голландию, где пройдет финальный отборочный турнир чемпионата мира.

– Эмоции немного улеглись, но еще не до конца, - цитирует "Канобу" Запорожца. - На самом деле отпраздновать до сих пор толком не удалось. В ближайшее время мне нужно делать визу в Голландию, поэтому праздновать пока особо некогда. Надеюсь, что все успешно сложится, после чего уже можно будет полноценно отметить победу на Кубке России.

– С кем на турнире было сложнее всего?

– На данном турнире слабых соперников не было, ведь были собраны практически все сильнейшие игроки нашей страны. Поэтому в каждой встрече пришлось выкладываться на максимум, чтобы показать наивысший результат. Если говорить по именам, то очень сложной была игра с Николаем Романенко, представителем команды Royal Bears, на групповом этапе. Данную встречу я уступил вчистую по игре, что заставило меня задуматься о своем будущем на турнире.

– Рассчитывал, что дойдешь так далеко перед началом турнира?

– Я не люблю загадывать перед турнирами и делать какие-либо прогнозы. Наоборот, предпочитаю всегда готовиться к худшему, а надеяться на лучшее. Просто-напросто нужно стараться показать свой максимум в каждой отдельной встрече и не думать о возможном результате. В любом случае где-то на подсознательном уровне понимал, что могу далеко пройти на этом турнире.