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Победитель Кубка России: "Сделаю визу в Голландию, тогда можно будет полноценно отметить победу"

Михаил "Torres" Запорожец. Фото Федерация компьютерного спорта России
Михаил "Torres" Запорожец. Фото Федерация компьютерного спорта России

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, выигравший Кубок России по FIFA 18, признался, что победу будет отмечать после того, как сделает визу в Голландию, где пройдет финальный отборочный турнир чемпионата мира. 

 
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– Эмоции немного улеглись, но еще не до конца, - цитирует "Канобу" Запорожца. - На самом деле отпраздновать до сих пор толком не удалось. В ближайшее время мне нужно делать визу в Голландию, поэтому праздновать пока особо некогда. Надеюсь, что все успешно сложится, после чего уже можно будет полноценно отметить победу на Кубке России.

– С кем на турнире было сложнее всего?

– На данном турнире слабых соперников не было, ведь были собраны практически все сильнейшие игроки нашей страны. Поэтому в каждой встрече пришлось выкладываться на максимум, чтобы показать наивысший результат. Если говорить по именам, то очень сложной была игра с Николаем Романенко, представителем команды Royal Bears, на групповом этапе. Данную встречу я уступил вчистую по игре, что заставило меня задуматься о своем будущем на турнире.

– Рассчитывал, что дойдешь так далеко перед началом турнира?

– Я не люблю загадывать перед турнирами и делать какие-либо прогнозы. Наоборот, предпочитаю всегда готовиться к худшему, а надеяться на лучшее. Просто-напросто нужно стараться показать свой максимум в каждой отдельной встрече и не думать о возможном результате. В любом случае где-то на подсознательном уровне понимал, что могу далеко пройти на этом турнире.

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