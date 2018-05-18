Победитель Кубка России: "FIFA не менее зрелищна, чем другие киберспортивные дисциплины"

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, выигравший Кубок России по FIFA 18, признался, что играть в футбольный симулятор нравится больше, чем смотреть, как это делают другие. Тем не менее, он не считает киберфутбол незрелищной дисциплиной.

– С детства я увлекался многими компьютерными играми помимо FIFA, – цитирует "Канобу" Запорожца. – Всегда следил за такими дисциплинами, как Counter Strike, Dota и другими, соответственно, для меня большую роль в выборе организации играло наличие киберспортивной составляющей. Футбольные клубы в большинстве своем, к сожалению, не могут предоставить должной поддержки игрокам, им это не интересно. Если в Европе, практически в каждой стране, есть своя киберфутбольная лига по FIFA, в каждом клубе имеется по несколько игроков в составе, то в Россию и СНГ это, как обычно, придет только через несколько лет. До нас всегда все доходит с опозданием. Vega Squadron создает для меня все условия, которые помогают мне расти и развиваться как игроку. За это я им очень сильно благодарен.

– Некоторые зрители говорят, что FIFA совершенно незрелищная дисциплина. Но как может быть игра, любимая миллионами, быть скучной? Что можете сказать?

- Если быть честным, то в FIFA интереснее скорее играть, чем смотреть за ней. Но это не значит, что она является совсем незрелищной, чем остальные киберспортивные дисциплины. Просто есть обычный футбол, который можно также посмотреть по ТВ, у других компьютерных игр таких аналогов в реальной жизни нет.