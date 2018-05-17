Победитель Кубка России: "Болею за московский "Спартак" и "Ливерпуль"

Киберфутболист Vega Squadron Михаил "Torres" Запорожец, выигравший Кубок России по FIFA 18, заявил, что является болельщиком "Спартака" и "Ливерпуля"​. Также он рассказал о своих других интересах и увлечениях.

– Самой первой версией игры, в которую я сыграл, была FIFA 2000 на PlayStation 1, - цитирует "Канобу" Запорожца. - В то время у меня не было никаких приставок и мы с друзьями собирались в компьютерных клубах и играли там на приставках. Первой игрой уже на своем компьютере была FIFA 2004, а на профессиональном уровне начал выступать с 2008 - 2009 года. Настоящий футбол, конечно же, смотрю, в детстве занимался в футбольной секции, но со временем забросил это дело. Из российских клубов болею за московский "Спартак", из европейских поддерживаю "Ливерпуль".

– Не поступало ли тебе предложение от футбольных клубов? Почему отдал предпочтение именно киберспортивной команде?

– После того, как отобрался на турнир в Барселону, поступало несколько подобных предложений. Но, опять же, повторюсь, я был заинтересован в киберспортивной команде, так как мне это ближе по душе.

– Учитывая то, что киберспорт вполне может стать частью Олимпиады уже на играх в Париже, то сыграть на турнире такого масштаба для тебя – это?

– Для меня большая честь представлять свою страну на любом международном турнире, будь то Чемпионат Мира или любой другой турнир. Включение киберспорта на Олимпийские игры станет большим событием для всей индустрии. Очень надеюсь, что это произойдет в самое ближайшее время.

– Чем увлекаешься помимо киберфутбола?

Обычным футболом, большим и настольным теннисом. Также не представляю свою жизнь без музыки, время от времени выбираюсь на различного рода рок-концерты.