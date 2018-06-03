Победитель Кубка России: "2 - 3 победы – это максимум для российских игроков на международных турнирах"

Победитель Кубка России по киберфутболу Михаил "Torres" Запорожец из Vega Squadron считает, что российские киберфутболисты пока не готовы выходить в плей-офф крупных международных турниров. Он, как и победители чемпионата РФПЛ, не смог войти в число лучших игроков отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18.

– Если говорить про мое конкретно выступление, то я сыграл в два раза лучше, чем в Барселоне (первый отборочный турнир ЧМ. – Прим. "СЭ"), – приводит пресс-служба Vega Squadron слова Запорожца. – Одержал 2 победы, а не одну, как было там. Остальные российские игроки выступили чуть менее удачно, но 2 – 3 победы – это максимум для российских игроков на таком турнире.

– Чего не хватает российским игрокам?

– Не хватает профессионализма, отношения к делу. Менталитет, наверное, другой. Не можем так серьезно относиться к этому. В этом и проблема.

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